Carpinone, chiusi gli uffici comunali: un dipendente positivo al Covid-19

Positività al Covid-19 per un dipendente del Comune di Carpinone. Il sindaco dispone la chiusura degli uffici:

“Si avvisa la cittadinanza che a seguito dell’accertamento di un caso di positività tra il personale comunale, anche al fine di consentire la sanificazione degli ambienti e lo screening sui soggetti in servizio entrati in contatto con la persona risultata positiva, è stata disposta la chiusura degli uffici nei giorni di oggi e di lunedì 8 marzo. Per effetto di tale chiusura, vengono altresì rinviati a data da fissarsi i test sierologici in programma per la giornata di domani 6 marzo. Ribadiamo l’invito a mantenere la massima cautela e a rispettare le prescrizioni imposte per fronteggiare il contagio, in questi giorni in cui, purtroppo, stiamo assistendo ad una recrudescenza della pandemia”.