Campobasso – Vendeva alcolici a minorenni, gestore di un locale denunciato e sanzionato

Nel corso dell’ultimo mese,sono stati intensificati i controlli negli esercizi pubblici nei quali è stato impegnato il personale della Divisione Squadra Amministrativa, sia a Campobasso che in provincia. Diverse le sanzioni amministrative elevate per il mancato rispetto delle prescrizioni governative relative al contenimento del Covid/19. Inoltre, gli uomini della Squadra Amministrativa sono intervenuti dopo aver ricevuto alcune segnalazioni relative ad un episodio di vendita di alcolici a minori. A seguito dell’intervento degli operatori del 118, a Campobasso, per soccorrere una ragazza di 16 anni che aveva accusato un malore provocato dall’abuso di alcool, gli agenti hanno effettuato una serie di verifiche, grazie alle quali hanno scoperto che in un noto locale della città sono state somministrate bevande alcoliche a 5 minorenni, di cui due di età inferiore ai sedici anni, tra i quali vi era anche la giovane soccorsa dal personale del 118. Al gestore del locale è stata contestata una sanzione amministrativa di circa 300 euro per la somministrazione di alcolici a minori. L’uomo è stato inoltre denunciato all’Autorità Giudiziaria. per aver somministrato alcolici a ragazzi di età inferiore ai sedici anni, trattandosi di condotta penalmente rilevante.