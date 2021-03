Punto Nascite resta aperto, il Tar ha annullato la chiusura perché prima di una dismissione andavano valutate le conseguenze

Il Punto Nascite del San Timoteo resta aperto. Il Tar ha accolto il ricorso dei 16 comuni del basso Molise e annullato tutti gli atti con cui la struttura commissariale e la Asrem ne avevano disposto la chiusura.

Ha vinto il buonsenso: era certamente possibile chiudere il Punto Nascite perché non al di sopra dei 500 parti previsti, però secondo il giudice non sono state valutate le gravi conseguenze di una reale dismissione del servizio. Non stati valutati tempi di trasferimento delle partorienti, la manutenzione delle nostre linee di comunicazione, non è stato valutato l’accordo di confine che avrebbe potuto portare al Punto nascite di Termoli numerose donne dalle regioni limitrofe.

Questi i punti salienti di questa sentenza illustrati in una conferenza dagli avvocati Vincenzo Iacovino, Massimo Romano e Vincenzo Fiorini che insieme a Silvio Di Lalla hanno assistito i 16 Comuni ricorrenti.

“Questa sentenza è singolare, sancisce un principio: nessuno – ha detto Iacovino – può fare tagli scellerati se non ci dice prima quali sono le conseguenze di quei tagli”

“Si è così affermato – ha commentato Romano – un principio importante sul diritto alla salute, quello del buonsenso. Non ci si può svegliare una mattina e chiudere un reparto senza pensare cosa può succedere la mattina dopo”.

Alla conferenza hanno preso parte anche diversi sindaci.

“Il nostro è stato un ospedale che ha fatto crescere un’intera collettività. Il basso Molise – ha commentato il sindaco di Termoli, Francesco Roberti – è l’unica area che ha subito i maggiori tagli sotto l’aspetto sanitario. Questa è una sentenza importante, è arrivato il momento di ridare un rilancio a questo ospedale”.

C’è gioia tra le mamme e le associazioni che hanno sempre supportato questa battaglia.

“Sono felice, ogni tanto una buona notizia. Ma dobbiamo restare saldi sul fronte perché non è finita qui”, commenta così Cinzia Ferrante di Molisanità L113. Restare vigili perché forte è la possibilità che il Punto Nascite non sia previsto nel nuovo piano operativo. E capire se ci sarà contro questa sentenza un ricorso al Consiglio di Stato.