Punto Nascite, la soddisfazione dei sindaci del basso Molise

Il sindaco di Termoli Francesco Roberti, a nome di tutti i sindaci firmatari, esprime viva soddisfazione per l’accoglimento in toto del ricorso contro la chiusura del Punto Nascita dell’ospedale di Termoli.

L’annullamento da parte dei giudici del provvedimento con cui era stato chiuso il Punto Nascita del San Timoteo lo scorso 26 giugno 2019 evidenzia l’impegno che, fin da subito, ha visto in prima linea i sindaci che hanno sempre creduto nel mantenimento di un reparto indispensabile per la città di Termoli e per tutto il Basso Molise.