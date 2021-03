Pattinaggio, nel week end i Campionati Italiani Indoor di Pescara

Un sogno che diventa realtà per Valeria Pilone e Giordana Paolini. Le due atlete del Centro Sportivo Pattinaggio Campobasso saranno impegnate, dal 5 al 7 marzo prossimi, ai Campionati Italiani Indoor in programma a Pescara al Pattinodromo di Via Maestri del Lavoro. Le due pattinatrici campobassane, vincitrici nelle rispettive categorie del Campionato Regionale Indoor dello scorso anno ad Avezzano, hanno acquisito il diritto a partecipare alla competizione tricolore, dove saranno chiamate a confrontarsi con le migliori atlete d’Italia. Valeria Pilone gareggerà nel Trofeo Skate Italia riservato alla categoria Ragazzi 12 (per i nati nel 2009) e sarà impegnata in due competizioni: un giro sprint a partenze contrapposte ed i 2000 metri a punti. Giordana Paolini, invece, disputerà il Campionato Italiano riservato alla categoria Ragazzi (2007-2008) e dovrà disputare anche lei due gare: un giro sprint a partenze contrapposte ed i 3000 metri a punti. Le misure di contenimento del Covid-19 hanno condizionato pesantemente l’attività della società campobassana che ha potuto lavorare in palestra solo nei mesi di settembre e ottobre prima della nuova chiusura degli impianti sportivi disposta dal Governo. Le due atlete che gareggeranno a Pescara hanno potuto riprendere gli allenamenti solo la settimana scorsa e quindi arriveranno all’appuntamento con i Campionati Italiani con soli 10 giorni di lavoro che lo staff tecnico ha impostato a carico crescente per limitare i danni dovuti ai quattro mesi di stop forzato. Alla vigilia dell’evento, il presidente e tecnico del Centro Pattinaggio CB, Antonina Tapounova, ha espresso grande soddisfazione per essere riuscita a portare alla ribalta nazionale due atlete del suo nutrito gruppo di pattinatori che non vedono l’ora di poter tornare alla palestra Sturzo di Campobasso a praticare il loro sport preferito e che, tutti insieme, hanno fatto un grosso “in bocca al lupo” alle loro compagne per la trasferta in Abruzzo.

Fonte: Ufficio stampa