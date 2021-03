L’Amministrazione di Vinchiaturo porta in Consiglio comunale la richiesta di cittadinanza italiana a Patrick Zaki

L’Amministrazione Comunale di Vinchiaturo ha deciso di portare all’approvazione del prossimo Consiglio Comunale la richiesta al Governo Italiano di conferire la cittadinanza italiana per meriti speciali a Patrick George Zaki.

Patrick Zaki è un ragazzo di 27 anni di origine egiziana che ha deciso di investire parte della sua formazione accademica in Italia, presso l’Alma Mater Studiorum di Bologna, tuttavia la vicenda di Patrick ricorda purtroppo da vicino la storia di Giulio Regeni con palese violazione di diritti umani e civili da parte delle autorità egiziane.

Aderendo alla richiesta di molte associazioni, comitati e realtà accademiche, nonchè di ALI -Autonomie Locali Italiane, ma anche per venire in soccorso all’appello del nostro concittadino Marco Vassalotti, il quale ha anche pubblicato un libro per sensibilizzare le istituzioni e le coscienze sulla triste storia di Zaki, l’amministrazione comunale ha deciso di adoperarsi per un atto che condanni la violenza e qualsiasi sopruso, qualsiasi mancato rispetto dei diritti base dell’uomo

Pertanto sarà portata all’attenzione del prossimo Consiglio la delibera per chiedere la cittadinanza italiana, ma anche per chiedere al Governo Italiano di impegnarsi a promuovere in tutte le sedi istituzionali opportune – con particolare riferimento all’Unione Europea – affinché si attivino per il rilascio di Patrick Zaki.