Dissesto idrogeologico, il Ministero dell’Interno finanzia interventi per il Comune di Trivento. Con Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2020, è stato finanziato un importo complessivo di 239 mila e 500 euro, con un contributo ministeriale a fondo perduto del 100%, senza nessun cofinanziamento comunale, per tre interventi: lavori di messa in sicurezza della strada comunale Casale San Felice – Sant’Aniello; intervento di mitigazione del rischio idrogeologico in via Cappuccini; sistemazione dissesti idrogeologici in località “Boragne”. La richiesta di finanziamento è stata ufficializzata con Delibera di Giunta comunale n. 6 dell’8 gennaio 2020. “In meno di due anni di amministrazione – ha riferito il sindaco Pasquale Corallo – abbiamo richiesto al Ministero competente e ottenuto due finanziamenti da 500 mila euro per interventi in località Fonte Croce e per il Torrente Rivo, poi un milione di euro per Sterparo, San Felice, Sant’Aniello e Marasa. Ora abbiamo ricevuto il finanziamento di oltre 200 mila euro per la progettazione. Voglio aggiungere che abbiamo risposto anche ad altri bandi ministeriali che interessano altre contrade del territorio. Infine – chiude Corallo – abbiamo ottenuto due milioni di euro per l’area industriale di Piana d’Ischia”. Obiettivi raggiunti per i quali il sindaco ha voluto ringraziare la struttura comunale, il Responsabile dell’ufficio tecnico ing. Angelica Marinelli ed il Segretario Comunale dott. Pasquale De Falco. “Voglio altresì ringraziare il gruppo di maggioranza, la Giunta, in particolare l’assessore Angelo Lomastro, con delega ai Lavori pubblici, che anche in questa circostanza ha affiancato l’ufficio tecnico per la predisposizione della progettazione”.