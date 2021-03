Covid, altri 3 morti di Santa Croce. Intanto la Procura indaga su un decesso al San Timoteo

Share on Twitter

Santa Croce di Magliano piange altre 3 vittime per Covid. Un bilancio drammatico per la comunità guidata dal sindaco Alberto Florio. Tra la serata di ieri e questa mattina sono venuti a mancare un uomo di 76 anni che era ricoverato a Pozzilli, un 52enne ricoverato al Cardarelli e una donna, poco più di 70 anni, morta in casa.

Al numero di decessi sempre più allarmante (13 in due mesi) si affianca un’escalation di contagiati nelle ultime due settimane, ad oggi di circa 140 positivi.

L’amministrazione chiede un altro sforzo ai concittadini, di evitare spostamenti non necessari. La prevenzione, soprattutto, per questa comunità resta una priorità assoluta.

Intanto la Procura di Larino avrebbe aperto un’indagine dopo la denuncia dei familiari di una donna di 63 anni, deceduta dopo un lungo ricovero nel reparto di Medicina interna del San Timoteo. Ieri mattina i carabinieri della Compagnia di Termoli avrebbero requisito la cartella clinica e ora la salma della signora è sotto sequestro in attesa che venga disposta l’autopsia.