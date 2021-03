Paolone chiede un punto vaccini intercomunale a Cerro per i centri della Valle del Volturno

Un punto vaccini intercomunale per i comuni della Valle del Volturno, lo chiede il giovane consigliere comunale, Lucio Gabriel Paolone, che con una sua lettera sollecita il sindaco di Cerro al Volturno, Remo Di Ianni, a farsi parte attiva con l’Asrem:

“Il sottoscritto Lucio Gabriel Paolone, in qualità di Consigliere Comunale, a seguito della divulgazione del piano regionale di vaccinazione, con le varie modalità telematiche per la prenotazione dello stesso e le numerose difficoltà dettate dalle restrizioni comunicate dalla Regione Molise e determinate dal Ministero della Salute, inserendo, a far data da Lunedì 1 marzo 2021, l’intero territorio molisano in Area Rossa, che non consentirebbero agevolmente lo spostamento nei comuni riferimento per i presidi sanitari;

VISTA la centralità della nostra comunità all’interno della Valle del Volturno, oltre alla presenza nella stessa del presidio sanitario del 118 che garantisce servizio di assistenza sanitaria h24 per i comuni appartenenti al territorio;

CONSTATATO inoltre, la fascia d’età residente nella nostra comunità ed in tutti i comuni ricadenti (Acquaviva d’Isernia, Castel San Vincenzo, Pizzone, Rocchetta a Volturno, Scapoli) in percentuale copre un numero cospicuo di abitanti beneficiari, in questa prima fase, della dose vaccinale, andrebbero incontro a numerose problematiche di sorta, nello spostamento e nell’ espletamento vaccinale, con la presente missiva CHIEDE ED IMPEGNA la S.V. (il sindaco n.d.r.)

A farsi promotore e portavoce di questa iniziativa, come ente capofila, individuando il team di medico, operatori socio sanitari ed infermieri a base volontaria, coinvolgendo sinergicamente ed attivamente le municipalità che orbitano nel territorio della Valle del Volturno, a porre in essere tutte le iniziative di indirizzo volte ad una Richiesta congiunta e sinergica al Direttore Sanitario Asrem circa la possibilità di ATTIVAZIONE di uno o più punti vaccinali in loco, avendo a disposizione e potendo sfruttare, visto le limitazioni vigenti e la conseguente Didattica a Distanza, i locali del plesso Dante Alighieri sito in località Convento”.