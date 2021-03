Progetto MediAree, Next Generation City, Campobasso tra i dieci Comuni italiani selezionati

Il Comune di Campobasso selezionato tra i dieci Comuni pilota che sperimenteranno modelli di “Next Generation City” per città inclusive, verdi, dinamiche e vivibili. Insieme a Campobasso, anche Avellino, Brindisi, Latina, Nuoro, Pordenone, Rimini, Siena, Siracusa e Treviso: compongono il quadro definitivo dei dieci Comuni pilota che sperimenteranno modelli di Next Generation City per città inclusive, verdi e vivibili nell’ambito del progetto Anci “MediAree – Next Generation City” finanziato dal Dipartimento della Funzione Pubblica in qualità di Organismo Intermedio, con i fondi del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-20. Il progetto, della durata di tre anni, punta a supportare i Comuni capoluogo nella costruzione di un futuro migliore per le nostre città attraverso il miglioramento delle competenze, dei processi e degli strumenti di pianificazione strategica sovra-comunale per sviluppare strategie e politiche urbane nell’ottica della transizione ambientale e della sostenibilità. “Un riconoscimento, che ci piace poter condividere con i Comuni di Ripalimosani, Campodipietra e Ferrazzano, nostri partner nella prima fase di presentazione della candidatura – ha dichiarato il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, nel commentare la notizia – Includere il Comune di Campobasso in un progetto pilota come questo, ha un forte valore anche per tutto ciò che concorre a sottolineare e definire la centralità della nostra città all’interno dell’intero territorio regionale, come capoluogo, ma anche come centro dinamico e propulsivo di nuovi stimoli e idee da realizzare nell’interesse esteso della popolazione molisana.”