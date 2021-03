Pietrate contro la vetrata dell’agenzia Jovine: la telecamera ha ripreso tutto

Due uomini, con il volto travisato, hanno provato a sfondare con delle pietre, la vetrata dell’agenzia funebre Jovine in via Belgio a Termoli.

Due i tentativi, nel giro di pochi minuti, tra le 19.58 e le 20.01. Uno dei due era vestito in tuta completamente di nero, l’altro con colori rosso e azzurro. Avevano cappello e mascherina per evitare di essere riconosciuti. Saranno utili le immagini delle telecamere. Sulla vicenda indagano le forze dell’ordine