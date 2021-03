Covid in Alto Molise: previsto nuovo aumento di casi di positività

La scorsa settimana è stata davvero difficile per il Molise e in particolare per l’Alto Molise, visto il dilagante diffondersi dei contagi da Covid-19.

I nuovi riscontri di positività hanno portato il Molise ad essere dichiarato zona rossa, per la prima volta dopo il lockdown generale della primavera scorsa.

La diffusione della pandemia non accenna a rallentare e tanta è la preoccupazione nei centri altomolisani. Ad Agnone negli ultimi giorni è stato raggiunto il picco record di ben 112 positivi. La situazione non è migliore negli altri Comuni, come ad esempio quello di Belmonte del Sannio che ha visto un vertigioso innalzamento dei contagi.

Nella giornata odierna, presso lo Chalet Belsito di Agnone, sono stati effettuati circa altri 100 tamponi molecolari. Nelle prossime ore, quindi, è atteso un nuovo aumento dei casi di positività su gran parte del territorio dell’Alto Molise.