Covid, Cross Pistoia attiva per Umbria e Molise: sono 14 i pazienti in Terapia Intensiva trasferiti in altri ospedali

Si amplia l’azione della Centrale remota operazioni soccorso sanitario di Pistoia: attivata il 24 febbraio scorso per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid in Molise, adesso la Cross opera anche a supporto degli ospedali dell’Umbria. “A oggi – spiega la Asl Toscana Centro – sono 14 i pazienti in terapia intensiva e positivi al Covi19 trasferiti dalla regione Molise e dall’Umbria in altri ospedali (Grosseto, Roma, Foggia, Bisceglie e Cesena). I trasferimenti dall’Umbria sono stati due, entrambi da Perugia verso ospedali di Roma. “In particolare – precisa la Asl – sono state complesse e delicate le operazioni che hanno riguardato un paziente in circolazione extracorporea che con l’elisoccorso è stato trasferito nella terapia intensiva del Sant’Andrea di Roma. Un altro paziente, di 76 anni, è invece stato trasferito da Campobasso a Cesena con un elicottero dell’Aeronautica Militare. “Un’operazione anche questa particolarmente complessa – ha spiegato il direttore della Cross, Piero Paolini- che ha richiesto l’impiego di uomini e di diversi mezzi: oltre ai sanitari è stato coinvolto il personale dell’esercito e i volontari; il paziente è stato trasportato con la barella di biocontenimento e per questo e’ stato necessario utilizzare l’elicottero dell’Aeronautica militare”.