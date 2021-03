Covid: 55 nuovi positivi, 2 decessi e 88 guariti. Non bisogna abbassare la guardia

Si abbassa il numero dei nuovi contagiati in Molise nelle ultime ore: sono 55 su un numero minore di tamponi refertati: 712. Il tasso di positività è al 7,7%. Il virus comunque circola.

Ancora due i decessi: un 81enne di Castropignano ricoverato in Malattie Infettive e un 70enne di Agnone che era in Terapia intensiva al Neuromed. L’Alto Molise piange una persona nota e stimata, il professore Sabatino Rosato, ex sindaco di Pescopennataro. Sale a 359 il numero delle vittime con covid dall’inizio della pandemia.

Tra i nuovi positivi il numero più alto riguarda Termoli e Campobasso con 9 casi. 5 i casi di Campomarino, Limosano e Trivento. Negli altri comuni numeri più bassi tra 3 e 1.

Il bollettino dell’Asrem riporta anche 88 guariti, di cui 24 di Termoli. Gli attualmente positivi sono 1753.

Resta sempre alta la pressione sugli ospedali. 9 i nuovi ricoveri e nessun dimesso. 5 le persone in cura nell’area grigia del San Timoteo di Termoli e 4 in Malattie infettive al Cardarelli. 5 i trasferimenti: 3 in Terapia Intensiva al Neuromed e due in subintensiva sempre nella struttura di Pozzilli.

Al momento sono 82 i pazienti in cura al Cardarelli, di cui 13 in Rianimazione e 69 in Malattie infettive. Sono 18 i ricoverati al San Timoteo di Termoli, 9 al Gemelli Molise e 12 al Neuromed, di cui 8 in Terapia intensiva e 4 in subintensiva.

121 in totale le persone positive ospedalizzate.

Sono 24.389 le dosi di vaccino finora somministrare nella nostra regione, di cui 23,224 di Pfizer, 1158 di Astrazeneca, 7 di Moderna. E’ al 69% la vaccinazione, dunque, su 35.405 dosi consegnate.