Provinciale 15, il sindaco di Trivento Corallo torna a chiedere interventi di manutenzione urgente. “Facendo seguito alle numerose precedenti note – scrive Corallo alla Provincia – si rinnova la richiesta di interventi urgenti lungo la traversa interna al centro abitato della strada Provinciale SP 15, che presenta situazioni di notevole criticità, che non sono più gestibili con le manutenzioni ordinarie effettuate sino ad oggi da questo Comune ma necessitano di interventi straordinari a tutela dei cittadini. In particolare si porta all’attenzione del destinatario: tratto di Via Mastroiacovo antistante il pubblico esercizio “Due di Pikke” che presenta profonde lesioni, la scarpata in Via Marconi che precede l’abitazione Ciafardini il cui cedimento si è ulteriormente aggravato, ponticello in Corso Umberto I° che presenta segni di cedimento nella parte sottostante il tratto di recente asfaltato, tratto di Via Trignina in corrispondenza del pubblico esercizio “Bar Trigno” ceduto nella parte sottostante il tratto in curva. Si ribadisce altresì la richiesta di interventi urgente lungo la Strada Provinciale SP 77 di collegamento Trivento-Castelguidone nel tratto in prossimità della contrada Penna. A tutela della pubblica incolumità – chiude Corallo – al fine di scongiurare il ricorso all’eventuale interdizione al passaggio veicolare dei segmenti stradali già più volte posti alla vostra attenzione e che comporterebbero l’isolamento di nuclei abitativi con alta densità di popolazione oltre che evitare rischi anche per la stabilità dei fabbricati ubicati a ridosso delle vie menzionate, si rinnova la richiesta urgente della messa in sicurezza dei tratti viari”.