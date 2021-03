Nuoto, Andrea Magri stacca il pass nei 200 stile per il Campionato Italiano Assoluto

Ancora ottime le performance degli atleti della M2 impegnati ieri, nella piscina del Centro Sportivo m2 di Campodipietra, nella terza tappa della Coppa Tokyo, la manifestazione regionale valida quale prova di qualificazione per il Campionato Italiano su base regionale. Gli atleti messi nelle condizioni ideali di gara nel pieno rispetto delle norme anti contagio previste dalla Fin, hanno fatto registrare molte buone prestazioni. Ancora una grande affermazione per Andrea Magri. L’atleta tesserato M2 ma quest’anno in prestito all’Aurelia Nuoto, nei 200 stile libero (1’47”58) ha staccato il pass per il Campionato Italiano Assoluto di scena dal 31 marzo al 3 aprile prossimo a Riccione. Un tempo di tutto rispetto il suo, che lo colloca tra i Cadetti, al quinto posto assoluto in campo nazionale. Buon il crono anche sul 100 e 50 stile.

Ottime anche le prestazioni di Alessio D’Agostino. L’atleta categoria Ragazzi 1° anno ha fatto registrare ieri i propri personali sia nel 200 che nel 100 dorso, rispettivamente 2’10”87 tempo che lo colloca al sesto posto nella graduatoria nazionale e 1’00”80 crono che lo pone al settimo posto in campo nazionale. E ancora conferme per Alessandro Trevisi. Il suo crono sui 50 stile, 23”97 gli vale oltre che il suo personale anche la dodicesima posizione nella classifica nazionale dei Ragazzi 3° anno. Personal best e 8° posizione nazionale nel 100 stile nuotati con il tempo di 51”76. Buona la prestazione nella categoria Ragazzi 2° per Tommaso Biello impegnato nei 1500. In campo femminile tra le cadette indicazioni positive per Elena Magri che fa i suoi personal best sia nel 50 stile (26”96 e primo posto ex aequo) e nei 100 stile dove il crono si è fermato a 59”19. Nella stessa categoria Francesca Di Iorio si migliora nel 50 doso stabilendo il suo Pb con il crono di 30” ed è prima anche nel 100 dorso. Nel 200 dorso nella categoria Ragazze 2° Sofia Pallante è terza e si migliora con il crono 2’28”49. Tra le Ragazze R1 Angela Di Toro si impone nei 100 misti con il tempo di 1’21”60 alle sue spalle Anna Claudia Di Iorio con il suo crono migliore, che si ferma a 1’22”17.

