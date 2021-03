Da sabato in vigore il nuovo Dpcm: in Molise scuole tutte in Dad, chiusi parrucchieri e centri estetici

Firmato stasera e presentato il nuovo Dpcm che entrerà in vigore sabato prossimo 6 marzo e sarà in vigore per un mese, fino al 6 aprile, quindi compreso il periodo di Pasqua. Tra le novità, per la zona rossa, che attualmente include il Molise, didattica a distanza in tutte le scuole. Nelle zone arancione e giallo ci sarà invece la didattica a distanza se ci saranno in una settimana più di 250 casi ogni 100mila abitanti. In zona rossa saranno chiusi parrucchieri e centri estetici. D’ora in poi gli eventuali cambi di colore per le regioni scatteranno dal lunedì e non più durante il fine settimana. Dal 27 marzo, nelle zone gialle sarà possibile riaprire teatri e cinema, con posti a sedere preassegnati. La capienza non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all’aperto e 200 al chiuso per ogni sala. Restano chiusi palestre, piscine e impianti sciistici. Il nuovo Dpcm è stato presentato nel corso di una conferenza stampa dai ministri Speranza e Gelmini.