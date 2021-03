Covid: 120 nuovi positivi, 3 decessi e 42 guariti. Il virus circola in tutta la regione

Ancora un’impennata di contagi in Molise. Sono 120 i nuovi positivi nelle ultime ore a fronte di un consistente aumento dei tamponi refertati: 1291. Tasso di positività al 9,3%.

A testimonianza che il virus circola ovunque, stavolta è Isernia a registrare il numero più alto di contagi: 23. Seguono, ancora Termoli con 18 e Agnone con 16 casi. 7 i casi, invece, di Campobasso, 5 di Belmonte e Larino, 4 di Riccia poi numeri inferiori sparsi un po’ ovunque.

3 i decessi: una donna di 73 anni di Termoli che era in Terapia Intensiva al Neuromed, una 95enne di Campobasso e un’altra donna di 78 anni di Santa Croce di Magliano, entrambe in Malattie Infettive. Il bollettino dell’Asrem riporta 357 decessi dall’inizio della pandemia. Santa Croce è un paese con una situazione molto critica sia sul fronte dei decessi sia dei contagi, questi ultimi almeno 150.

Sono 7, intanto, i nuovi ricoveri: uno nell’area grigia del San Timoteo di Termoli e 6 in Malattie Infettive; 2 i pazienti dimessi dal Gemelli Molise; due i trasferiti: uno da Infettivi in Rianimazine al Cardarelli e uno portato in Terapia Intensiva al Neuromed.

Sono 113 in tutto le persone ospedalizzate. 81 sono all’ospedale di Campobasso, di cui 14 in Rianimazione e 67 in Malattie Infettive; 14 sono i ricoverati al San Timoteo di Termoli; 9 al Gemelli Molise e 9 al Neuromed, di cui 4 in Terapia Intensiva e 5 in subintensiva. Ci sono poi oltre una decina di persone trasferite in altre strutture ospedaliere fuori regione.

Terapie intensive sotto pressione in 9 Regioni e Province autonome, dove la percentuale dei pazienti ricoverati in Rianimazione supera o è sulla soglia critica del 30%. Il Molise tra le peggiori con il 49% dei posti occupati. Di più solo l’Umbria al 56%. Per quanto riguarda l’occupazione di pazienti Covid in Malattie Infettive la nostra regione è al 44%.

Da registrare anche 42 guariti, di cui 14 a Termoli e 9 a Campobasso. Gli attualmente positivi in Molise sono 1829.