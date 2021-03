Calcio, Serie D. Olympia Agnonese in campo domani nel recupero contro il Giulianova. Stop per il Vastogirardi prosegue il momento magico per l’Fc Matese I campani in serie positiva con 13 punti nelle ultime 5 gare, domani il recupero contro il Porto Sant'Elpidio

Olympia Agnonese in campo domani pomeriggio al Civitelle nel recupero della nona giornata del girone d’andata. Avversario di turno il Giulianova, gara decisiva per i granata chiamati a vincere dopo una serie nera di 10 sconfitte consecutive tra campionato e recuperi. Agnonese con soli tre punti in classifica, Giulianova a quota 10, entrambe hanno bisogno di un successo per accorciare in classifica e iniziare la rimonta. Oggettivamente la situazione degli alto molisani è davvero complicata, la distanza con i play out è davvero notevole anche in virtù dello sbarramento. Questo non vuol dire non credere nella rimonta, al contrario la società con interventi sul mercato e i cambi di guida tecnica ha dimostrato di voler lottare in ogni modo. Agnonese arrabbiata, non solo per il periodo no, ma soprattutto per la sconfitta di Notaresco nata da un errore davvero incredibile della terna arbitrale. La rete di Gallo, realizzata palesemente con il braccio, ha del clamoroso. Un episodio incredibile che oltre a testimoniare la completa inadeguatezza dei direttori di gara, è uno spot negativo rispetto a tutti i principi di etica sportiva e fair play. Detto questo, i granata devono resettare e concentrarsi sulla sfida spartiacque di domani contro il Giulianova.

Qualche giorno di stop in più per il Vastogirardi, dopo il rinvio del match contro il Pineto. Sono due le sfide pendenti per i gialloblu, contro gli abruzzesi come appena detto, e con il Tolentino, entrambe le gare da giocare al Di Tella. Mister Prosperi è al lavoro con i suoi, già dalla scorsa settimana per preparare nel migliore dei modi la trasferta di Rieti. Il Vastogirardi è stato scavalcato in classifica dal Cynthialbalonga, ora al quarto posto, i laziali con 2 lunghezze in più sugli altomolisani, hanno giocato due partite in più.

Momento magico per l’Fc Matese. Dalla ripresa delle ostilità dopo i casi di positività, i campani hanno ottenuto 13 punti sui 15 disponibili. Un cambio di passo netto, Galesio e compagni con il successo maturato domenica con il Montegiorgio, per la prima volta in stagione, sono fuori dalla griglia play-out. I biancoverdi sono cresciuti sotto ogni punto di vista, in questa serie positiva sono arrivate sei marcature ed una sola rete al passivo, quella realizzata da Pampano del Montegiorgio. Matese in grande forma con ben 4 gare da recuperare, senza dubbio oggi la salvezza diretta, obiettivo della società fissato ad inizio stagione, non è così difficile come appariva due mesi fa. Domani occasione per migliorare la classifica nel recupero da giocare al Ferrante, contro il fanalino di coda Porto Sant’Elpidio. I campani cercano un altro successo per continuare la striscia positiva.