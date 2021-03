Calcio, Serie D, il Campobasso si conferma in vetta. Fissato il recupero contro la Recanatese, si gioca domenica 14 marzo

La capolista Campobasso ha chiuso il cerchio degli impegni ravvicinati con il successo contro il Castelfidardo. A Selvapiana decisivo il colpo di testa del difensore Dalmazzi sugli sviluppi di un calcio piazzato di Esposito. I lupi non sono al massimo della forma, magari non hanno la brillantezza dei giorni migliori, vero, ma l’importante in questo momento sono i tre punti. Siamo nella fase decisiva del campionato, nel vivo del girone di ritorno. Conta la concretezza e ben vengano i due successi per 1 a 0 maturati nelle ultime due uscite casalinghe, segno di praticità e concentrazione. Una squadra che può trovare la via della rete in diversi modi, come dimostrato con le tante marcature da palla inattiva, senza dubbio un’arma in più per realizzare. Mister Cudini ha trovato anche nuova linfa dal mercato, Ladu e Rossetti sono entrati bene nei meccanismi del tecnico marchigiano tanto da rilevare Brenci e Cogliati in leggera flessione dal punto di vista fisico. Il calo ha riguardato quasi tutti gli effettivi, le turnazioni hanno toccato quasi tutti, eccezion fatta per Vanzan, Candellori ed Esposito. Bene così, il periodo con tanti impegni ravvicinati è alle spalle e ora per tre settimane i rossoblu potranno svolgere settimane intere per preparare i match della domenica. Resta da fissare il recupero contro la Recanatese che potrebbe essere inserito a ridosso della metà di marzo sfruttando la sosta del campionato. I lupi iniziano oggi la preparazione alla trasferta contro il Montegiorgio di domenica prossima.Infine la Lnd ha fissato la gara di recupero contro la Recanatese, il match si giocherà domenica 14 marzo, al Selvapiana, nel turno di sosta, previsto inizialmente nel campionato di serie D.