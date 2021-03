Atletica, la Polisportiva Molise si aggiudica il Memorial Di Nunzio

E’ la Polisprtiva Molise ad aggiudicarsi il Memorial Luigi Di Nunzio giunto alla sua 53^ edizione. Sul podio, nella speciale classifica riservata ai team, sono salite anche l’Atletica Isernia e la Nuova Atletica Isernia. Ad ospitare la manifestazione di corsa campestre organizzata dal Gs Virtus, valida come seconda prova dei campionati di società di corsa campestre, assoluti e cadetti, è stato il Forum Park di Vinchiaturo dove si sono assegnati anche i titoli regionali individuali cadetti/e. Dieci le società in gara. Il Memorial, organizzato dal Gruppo Sportivo Virtus Campobasso è il più longevo sul territorio regionale, in ricordo dell’atleta gialloblù scomparso prematuramente in un incidente stradale nell’ormai lontano 1967. Merito dunque al sodalizio del presidente Baranello che con costanza e passione riesce a dare ogni anno grande rilevanza a questo evento sportivo tenendo sempre vivo il ricordo di Luigi in tutti gli sportivi del Molise e non solo.



Nel cross cadetti (2,5 chilometri) affermazione di Samuele Di Iorio (Polisportiva Molise) che si è laureato campione regionale. Alle sue spalle hanno chiuso Nicola Fiorini (Gs Virtus) e Pierre Notartomaso (Polisportiva Molise). Tra le donne titolo in bacheca per la portacolori del Gruppo Sportivo Virtus Michela Felicita davanti a Bianca Mureddu (Pol. Molise) e Karol Mignogna (Polisportiva Molise). Per Di Iorio e Felicita un titolo regionale arrivato grazie al lavoro e ai sacrifici fatti durante gli allenamenti in preparazione a questo appuntamento e più in generale nell’arco della stagione. Nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, le due giovani promesse della nostra regione hanno mostrato costanza e qualità nel lavoro ed hanno tutte le carte in regola per togliersi ancora tante soddisfazioni. Nella categoria allievi affermazione per Lorenzo Mitri (Virtus) mentre tra le donne il gradino più alto del podio è appannaggio di Daria Tucci. Entrambi hanno bissato il successo ottenuto nella prima prova. Nella gara riservata alla categoria juniores è Claudia Gianfagna a brindare al successo. Al maschile, invece, prima posizione per Alessandro Visone (Nai).

Nella categoria senior-promesse sorride la Nuova Atletica Isernia con la medaglia del metallo più pregiato che finisce al collo di Marco D’Andrea, bravo a precedere un pimpante Giacomo Reale (Pol Molise). Al femminile successo che finisce nel paniere di Gabriella Di Berardo (Atletica Isernia). “E’ stata una manifestazione ben riuscita e ben organizzata – spiega il presidente della Fidal Dino Mucci – abbiamo avuto una buona partecipazione. La risposta delle nostre società è stata eccellente anche in virtù del periodo particolare che stiamo vivendo. Purtroppo le cose cambieranno con la zona rossa anche se l’atletica è tutelata per le categorie di interesse nazionale dai cadetti in su e quindi i ragazzi potranno continuare ad allenarsi. In un certo senso siamo fortunati perché il nostro sport svolgendosi all’aperto potrà proseguire”.

Campionato di società – I punteggi maturati ieri sommati a quelli della prima prova determineranno la classifica del campionato di società che verrà resa nota nei prossimi giorni.