Aiuti economici dal Comune di Agnone per il pagamento di affitti e utenze

In questo duro periodo di crisi dovuta al dilagare del Covid-19, molti cittadini si trovano a dover far fronte a gravi mancanze economiche.

Il Comune di Agnone ha inteso garantire un sostegno economico alle categorie più deboli tramite un contributo nel pagamento di canoni di locazione e utenze, come reso noto dalla pagina ufficiale dell’Ente:

“Il Comune di Agnone comunica che i nuclei familiari in difficoltà economica, determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, possono presentare richiesta per beneficiare di contributi economici ‘una tantum’ per il sostegno al pagamento del canone di locazione e/o utenze dell’abitazione di residenza. Sono beneficiari i nuclei residenti sul suolo comunale che si trovino in uno stato di disagio socio-economico, anche se non già in carico ai servizi sociali, che a causa dell’eccezionalità dell’emergenza COVID-19 si trovano nella impossibilità o nella difficoltà di procedere con il pagamento delle utenze e del canone di locazione dell’abitazione di residenza.”

Tra i motivi che danno accesso al sostegno economico, il Municipio ha incluso anche quelli per perdita di lavoro e chiusura dell’esercizio di lavoro libero professionale per restrizioni anti-contagio. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato al 19 marzo 2021.