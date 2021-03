Venafro: oltre alle scuole, il sindaco Ricci chiude la villa comunale, centri e luoghi sportivi

Molise Zona Rossa e i Sindaci, in prima linea per combattere l’avanzare della pandemia da Covid 19, stanno in queste ultime ore prendendo ulteriori provvedimenti per evitare gli assembramenti e possibilità di contagio.

Il Sindaco di Venafro Alfredo Ricci ha emesso una nuova ordinanza che limita ulteriormente gli spazi e le attività:

1) DIDATTICA A DISTANZA NELLE SCUOLE dell’infanzia e primaria e nella 1° media del Pilla e del Testa; per le 2° e 3° medie e per le superiori la DAD già è stabilita dall’attuale DPCM; sono sempre salve le competenze dei Dirigenti Scolastici per le attività didattiche in presenza per gli alunni diversamente abili e con bisogni educativi speciali e per le attività laboratoriali;