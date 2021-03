Sisma in basso Molise, i Cinque Stelle: necessario prorogare i contributi per l’autonoma sistemazione

La pandemia ha creato danni e disagi alla popolazione. In basso Molise la situazione è ulteriormente difficile per gli abitanti dei 21 comuni colpiti dal sisma del 2018 che attendono ancora risposte. Una vicenda della quale si sta occupando il Gruppo del Movimento Cinque Stelle che ha presentato una mozione in Consiglio regionale, indirizzata al presidente della Regione Toma al quale chiede di prorogare i contributi per l’autonoma sistemazione. “Nel 2018 proprio Toma è stato nominato Commissario per l’emergenza e dal 2020 è anche Commissario straordinario incaricato per l’espletamento delle funzioni di ricostruzione e di assistenza alla popolazione – hanno ricordato i consiglieri – Un Commissario che, secondo le indicazioni del Consiglio dei Ministri, deve dotarsi di una struttura commissariale di cinque unità e che, per svolgere il proprio compito, già dispone di 39 milioni di euro dal Fondo nazionale per la ricostruzione. Tuttavia cittadini e amministratori locali lamentano lentezze e ritardi su tutta la linea. Sono criticità di cui chiediamo conto a Toma – hanno denunciato – Lui, infatti, in qualità di Commissario per l’emergenza ora può e deve verificare se restano contributi ancora da assegnare per l’autonoma sistemazione. Questo a prescindere dalla proroga dello stato d’emergenza perché, se anche non dovesse esserci proroga, in qualità di Commissario straordinario per la ricostruzione avrà sempre a disposizione la contabilità speciale per continuare ad erogare contributi a chiunque ne avrà bisogno. Per la Regione le lentezze sono dovute al fatto che molti Comuni ancora non inviano la documentazione sullo stato degli immobili. Ma, se anche ciò fosse vero, è dovere del Commissario Toma prorogare i contributi per l’autonoma sistemazione, perché non possono essere i cittadini a pagare le lentezze della Pubblica amministrazione. Non solo. Toma deve accelerare iter di l’approvazione delle eventuali ulteriori richieste di contributo, presentate e non ancora evase e deve riferire in Consiglio regionale, nel più breve tempo possibile, circa le attività sin qui svolte e quelle ancora da svolgere, al fine di concludere quanto prima la ricostruzione post sisma. Tutti i Comuni del cratere devono fare anche i conti con la zona rossa, quindi l’impegno chiesto alla Regione è pensato esclusivamente per sostenere quelli che sono i molisani maggiormente in difficoltà. Le istituzioni non devono permettersi di ignorarli”, hanno concluso i Cinque Stelle.