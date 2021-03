Isernia zona rossa, il Comune chiarisce i dubbi: chiuse le attività commerciali, si all’attività sportiva individuale

Arriva chiarimenti da parte dell’amministrazione comunale D’Apollonio sulle nuove restrizioni imposte dalla zona rossa.

Per quanto riguarda le attività commerciali il sindaco di Isernia, Giacomo d’Apollonio, ricorda che – stante le disposizioni in vigore per il contrasto alla pandemia e in attesa del nuovo Dpcm che sarà varato a giorni – nelle zone rosse sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari e di prodotti agricoli e florovivaistici.