Isernia, prorogato il termine per la manifestazione di interesse per gestire il Parco Stazione

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DEI FABBRICATI PRESENTI ALL’INTERNO DEL PARCO URBANO DELL’AREA DELLA STAZIONE, CON ONERE DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE.

Le manifestazioni, secondo lo schema di domanda allegato all’Avviso, dovranno pervenire al Comune di Isernia a mezzo Pec all’indirizzo comuneisernia@pec.it oppure, in alternativa, in apposito plico sigillato al protocollo generale dell’Ente in piazza San Francesco.

L’Area Tecnica comunale, nel consigliare agli interessati l’attenta lettura del surrichiamato Avviso, precisa quanto segue:

● la domanda deve essere presentata singolarmente per ogni lotto, con la possibilità di poter partecipare a più lotti.

● l’avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti in modo non vincolante per il Comune di Isernia;

● la manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere individuati e invitati alla procedura di evidenza pubblica successiva;

● con l’avviso non è indetta alcuna procedura selettiva;

● le domande già pervenute saranno in ogni caso ritenute valide e conservate per l’apertura, insieme a quelle che arriverranno secondo la nuova scadenza.