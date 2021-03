Isernia, D’Apollonio e la nuova stretta: chiusura di ville, parchi e campi da gioco

Ulteriore stretta del sindaco di Isernia, Giacomo d’Apollonio, che nella nuova ordinanza ha disposto nuove restrizioni e chiusure: sospendere le attività didattiche in presenza degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nonché del Centro Provinciale Istruzione Adulti (CPIA Isernia), degli asili nido e delle ludoteche, pubblici, parificati e paritari; consentire, comunque, in presenza, le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità e le attività di laboratorio agli alunni, previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso, garantendo il collegamento on line con tutti gli alunni della classe che fruiscano della didattica a distanza; chiudere la Villa comunale, il Parco della rimembranza, la Piazzetta dei Giovani Ricercatori e tutte le aree gioco, compresi i campetti e i campi da calcetto, basket e similari, presenti sull’intero territorio comunale.