Esploriamo i borghi del Molise: Oratino

di LIA MONTEREALE

Il nostro viaggio di oggi ci porta ad Oratino, comune in provincia di Campobasso. È annoverato tra i borghi più belli d’Italia per la storia, la cultura, i suoi tesori architettonici e le sue bellezze paesaggistiche.

Quali sono le origini del nome? La questione sembra essere controversa.

Nel XII secolo il borgo si chiamava Loretinum, nel XV Ratino, poi Loratino e Oratino. Secondo il parroco del paese d’inizio Novecento, dalla radice greca “Or” sarebbe quindi derivato il latino Oratenus, che starebbe per “visibile dappertutto”, e dunque “luogo panoramico”.

Oratino è famoso per la manifestazione “Le Lessate” (pietanza a base di legumi e cereali) che si celebrano il 17 gennaio, giorno in cui ricorre Sant’Antonio Abate. Per l’occasione viene acceso davanti al sagrato della chiesa di Santa Maria di Loreto un falò a cui segue la distribuzione delle lessate.

“La Faglia” invece si celebra il 24 dicembre. La faglia fa rifermento alla parola latina fax/facis che significa torcia, fiaccola. Per l’occasione, circa cento persone trasportano a spalla un enorme cero fatto di canne fino a raggiungere il sagrato della chiesa. A questo punto il cero viene sollevato e acceso. Il tutto si svolge durante la notte di Natale e il significato simbolico che si attribuisce alla grande luce che la torcia produce è quello di accompagnare Gesù Bambino nella sua discesa sulla terra.

Anche ad Oratino non possono mancare le pietanze della tradizione: pizza e minestra, cavatelli e carne di maiale, cotiche e fagioli, spezzatino all’oratinese e il fiadone (dolce tradizionale) sono tutti i piatti tipici della tradizione oratinese e molisana.

