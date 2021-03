Emergenza Covid-19, scuole chiuse a Trivento per due settimane. Il sindaco Pasquale Corallo ha emanato l’ordinanza che riguarda la chiusura, da oggi primo marzo e fino al 15 marzo compreso, dell’edificio scolastico comunale “E. Ciafardini”, ospitante la scuola Primaria e Infanzia di Montagna, dell’edificio scolastico in via Acquasantianni ospitante la scuola Infanzia di Trivento e dell’edificio scolastico ospitante la scuola Secondaria di primo grado. Inoltre, sono state sospese anche le attività scolastiche e prescolastiche degli istituti privati e parificati sempre per lo stesso periodo. Il sindaco Corallo ha predisposto anche la chiusura e conseguente divieto di accesso a tutti i parchi, i giardini pubblici, le aree verdi e le aree gioco presenti sul territorio comunale, sempre da oggi e fino al 15 marzo compreso. Infine, viene sospeso il mercato domenicale fino alla data del 14 marzo compreso.