Arrivati quattro medici dell’Esercito, subito all’opera negli ospedali di Campobasso e Termoli

Sono arrivati in Molise i medici dell’Esercito chiamati a rinforzare il personale degli ospedali molisani alle prese come è noto con gravi problemi di organico. Si tratta di 2 rianimatori, 2 cardiochirurghi e di un medico specializzato Covid. Presteranno servizio al Cardarelli di Campobasso e al San Timoteo di Termoli. Gli ufficiali sono arrivati ieri pomeriggio a Campobasso e questa mattina hanno preso servizio al Cardarelli. Il loro intervento è stato richiesto alla luce della diffilissima situazione che il Molise sta vivendo con l’aumento dei contagi e dei ricoveri in ospedale.