Il Covid dilaga e ad Agnone circola la variante inglese. Diversi sindaci hanno disposto la sospensione della didattica in presenza per tutte le scuole

Domani, primo giorno di Marzo segna il ritorno in Zona Rossa del Molise per due settimane. Il Ministro Speranza ha firmato le ordinanze specifiche per ogni regione a seconda delle colorazioni. Vigono le ormai note restrizioni in attesa di quanto verrà deciso con l’imminente Dpcm del Premier Draghi, attivo dal 6 Marzo.

Nella nostra regione il contagio dilaga e lo stesso Toma ha confermato, sulla base delle analisi effettuate dall’Istituto Zooprofilattico Abruzzo e Molise, che la variante inglese circola ad Agnone dove in questi giorni si è registrato un picco di contagi

A livello nazionale il Comitato tecnico scientifico raccomanda la didattica a distanza per tutte le scuole, di ogni ordine e grado, in zona rossa o dove si sia superata una certa soglia di contagi. L’impatto dei nuovi contagi nelle scuole è confermato, ha spiegato il Cts in vista del Dpcm. In Molise sono molti i sindaci che hanno disposto la sospensione della didattica in presenza per tutti gli istituti di ogni ordine e grado. Toma è orientato comunque lasciare ai singoli sindaci la facoltà di decidere sul punto. A Campobasso e Termoli già decisa la didattica a distanza per tutti anche la settimana prossima, a Isernia fino al 14 marzo.

Al momento sospensione della didattica in presenza e dunque la chiusura di tutte le scuole dei ogni ordine e grado è stata decisa da diversi sindaci con apposite Ordinanza.

A Campobasso fino al 6 marzo, lo stesso a Termoli, Larino, Bojano, Fornelli

Fino al 14 marzo, invece, sospensione della didattica a distanza in tutte le scuole di Isernia, Venafro, Castelpetroso, Capracotta, Vinchiaturo, Baranello, Sant’Agapito-Longano, Rionero, Colli a Volturno, Filignano, Cantalupo, Cerro al Volturno, Pozzilli, Ripalimosani, Matrice

A Sesto Campano, lezioni in presenza sospese fino al 9 marzo.