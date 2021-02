Vaccini, al via oggi in Molise le prenotazioni per il personale della scuola e per le forze dell’ordine

Al via da oggi in Molise le manifestazioni di interesse alla vaccinazione anti Covid-19 per il personale dei servizi educativi per l’infanzia, per quello scolastico e universitario, docente e non docente, studenti esclusi, con eta’ fra i 18 (anno di nascita 2003) e 65 anni (anno di nascita 1956). E’ possibile prenotarsi collegandosi all’indirizzo web adesionivaccinazionicovid.regione.molise.it dell’Azienda sanitaria regionale (Asrem). Analoghe modalita’ anche per il personale delle Forze dell’ordine e militari.