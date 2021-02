Covid: 144 nuovi positivi, 2 decessi e 100 guariti. il virus dilaga in tutto il Molise

Continuano a salire in modo considerevole i casi di Covid in Molise, che dal primo giorno di marzo entra in zona rossa. Come riportato nell’ultimo bollettino dell’Asrem sono 144 i nuovi contagi, suddivisi in 39 comuni che abbracciano tutto il territorio regionale. 1040 i tamponi refertati con un tasso di positività alto, che si attesta al 13,8%. Due i decessi: una donna di 84 anni di Termoli che era in Malattie Infettive e un uomo di 65 anni di Colle D’Anchise, che era ricoverato in Terapia Intensiva. C’è poi un 62enne.Sono 351 i pazienti riportati dall’Asrem deceduti con Covid dall’inizio della pandemia. Intanto c’è anche un 62enne di Santa Croce di Magliano, che era ricoverato a Foggia, che purtroppo non ce l’ha fatta. Era stato trasferito lì.

Dei 144 nuovi positivi il numero più alto riguarda Campobasso, con 16 casi. Il virus circola in Alto Molise, 13 i casi ancora ad Agnone, 11 i nuovi contagiatio di di Belmonte del Sannio, 4 di Pescopennataro e restando nella provincia pentra, 10 di Montaquila, 9 di Isernia. In Basso Molise 12 i nuovi positivi di Termoli, 11 di Santa croce di Magliano, 4 di Portocannone e Guglionesi. Ci sono poi 6 contagiati di Bojano. Negli altri comuni interessati, numeri inferiori tra 1 e 3. Gli attualmente positivi sono 1808.

100 i nuovi guariti di cui 21 a Termoli, il numero più alto.

Sono 4 i nuovi ricoveri tutti in Malattie Infettive e nessun dimesso. 6 i trasferimenti: da area grigia del San Timoteo in malattie infettive, uno spostato in Rianimazione al Cardarelli da infettivi, uno in rianimazione al Neuromed da Terapia intensiva di Campobasso, uno da rianimazione in infettivi.

E’ sempre alta la pressione sugli ospedali. Al Cardarelli sono in cura 80 pazienti, di cui 13 in Terapia Intensiva e 67 in Malattie Infettive. 13 i ricoverati al San timoteo, 10 sono al Gemelli Molise 8 al Neuromed, di cui 4 in Terapia Intensiva e 4 in subintensiva.

Sono dunque 111 i ricoveri in Molise.