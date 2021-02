Basso Molise, la richiesta: subito screening di massa a tutti i lavoratori delle aziende del Nucleo

Rafforzare i presidi e le misure di sicurezza per i lavoratori all’interno delle fabbriche del nucleo industriale di Termoli. Attivare anche gli screening di massa. Queste richieste sono arrivate direttamente dal sindaco di Termoli, Francesco Roberti, sul tavolo del presidente del Cosib, Roberto Di Pardo che ha raccolto l’appello e ha scritto ai direttori delle numerose aziende appartenenti al Consorzio. Il virus continua a correre, l’andamento del contagio va rallentato, i numeri restano preoccupanti.

“Il Cosib – fa sapere Di Pardo – ha già da tempo individuato, infatti, nello screening a cadenza quindicinale una strategia di contenimento efficace. Ha attivato, a partire dal mese di novembre lo screening aziendale con tamponi rapidi.

Lo screening dei propri dipendenti – il Presidente del Cosib si rivolge alle aziende – risulta necessario a completare il quadro dello stato dei contagi del territorio”.

Nella Fca di Termoli, la più grande azienda del polo industriale, i contagi rispetto alla settimana scorsa sono scesi di sole 4 unità, da 44 a 40 positivi. Da 42 a 34 il numero di dipendenti in quarantena precauzionale. Come atto preventivo l’orario di mensa è stato spostato a fine turno. In tal modo c’è chi sceglie di mangiare al rientro a casa, evitando rischi di assembramenti. Chiusi in via precauzionale docce e spogliatoi e nei week end aumentate le procedure di sanificazione degli ambienti di lavoro.

L’amministrazione comunale di Termoli, come annunciato, avvierà nei prossimi giorni lo screening volontario e gratuito per i cittadini. Iniziative già in atto in diversi centri del basso Molise. A Guglionesi oltre 1000 tamponi effettuati da mercoledì a questa mattina. “Nei prossimi giorni – ha detto il sindaco Mario Bellotti – screening di massa sulla popolazione scolastica di 500 persone circa”

Sempre in modalità drive trought controllo alla popolazione anche a Petacciato a partire da oggi e a Casacalenda nella giornata di domani grazie all’iniziativa offerta dalla consigliera regionale Aida Romagnuolo.

Screening di massa anche a Portocannone e a Larino, nel centro frentano test antigenici rapidi presso il Terminal degli autobus. Due le modalità di accesso all’area prelievi. Sia in auto che a piedi. Il sindaco Puchetti raccomanda ordine e disciplina.