Piazza Pulita, domani udienza preliminare per 45 imputati

Domani mattina, sabato 26 febbraio, alle ore 9.30, nell’aula delle udienze del Tribunale di Campobasso, sfileranno 45 imputati davanti al Giudice per l’Udienza Preliminare, molte delle quali ancora detenute in carcere o agli arresti domiciliari, chiamati a rispondere, a vario di titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, anche con l’aggravante del “metodo mafioso”, porto abusivo di armi e altro.

Si tratta di un processo molto importante per la città, sia per la rilevanza dell’Operazione “Piazza Pulita”, di gran lunga la più imponente mai effettuata in Molise, in considerazione anche dei gravi reati per cui si procede, sia per la quantità di persone che vi parteciperanno, fra detenuti e agenti accompagnatori, imputati, difensori e polizia giudiziaria.