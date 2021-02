Monteroduni, piromani in azione. Incendiati raccoglitori di abiti e contenitori della differenziata

Atti di vandalismo nel comune di Monteroduni.

I Vigili del Fuoco di Isernia negli ultimi giorni sono dovuti intervenire numerose volte per spegnere alcuni incendi, probabilmente dolosi, che hanno ridotto in cenere diversi contenitori della raccolta differenziata in paese.

Presi di mira dagli autori di questo sconsiderati gesti anche i raccoglitori di abiti usati che vengono poi devoluti in beneficenza a coloro che ne hanno bisogno.

L’ultimo episodio in ordine di tempo , è quello che si è verificato nella tarda serata di ieri, che ha richiesto ancora una volta l’intervento dei caschi rossi pentri.