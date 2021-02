Messa in sicurezza del territorio, dal Governo un milione di euro per il Comune di Trivento. Con decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in data 23 febbraio 2021, il Comune di Trivento ha ricevuto ben tre finanziamenti da destinare ad investimenti relativi alla messa in sicurezza del territorio per un totale di un milione di euro, così ripartiti: Intervento di consolidamento versante in frana sito in c.da Marasa euro 114.000,00; Lavori di sistemazione dissesti idrogeologici in c.da Sterparo e Codacchio euro 554.000,00; Sistemazione dei dissesti idrogeologici nelle c.de casale San felice e Sant’Aniello € 332.000,00. Sono tutti interventi importanti e necessari per contrastare diversi fenomeni di dissesto – fa sapere il sindaco Pasquale Corallo – che da anni interessano le aree oggetto di intervento. Per il raggiungimento di questo notevole risultato voglio ringraziare la struttura comunale, il responsabile dell’ufficio tecnico ing. Angelica Marinelli ed il segretario comunale Pasquale De Falco. Voglio altresì ringraziare il gruppo di maggioranza, la giunta – chiude Corallo – in particolare l’assessore Angelo Lomastro, con delega ai Lavori pubblici, per avere coadiuvato le attività dell’ufficio tecnico nelle varie fasi di candidatura dei progetti”.