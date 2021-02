“Il numero dei soggetti attualmente positivi è di 23 unità – spiega il Sindaco Felice Ciccone – di cui uno ricoverato in malattie infettive, le cui condizioni di salute non destano al momento particolari preoccupazioni.

Per la prima volta il virus ha interessato anche due alunni delle nostre scuole imponendoci, in via precauzionale, la sospensione delle attività didattiche in presenza del micronido, della scuola materna e della scuola dell’infanzia.