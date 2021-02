Il Covid concede una tregua: nessun decesso. Scende il numero dei positivi. Solo a Termoli il contagio non si ferma

Nella giornata in cui il Molise entra in zona rossa, il bollettino quotidiano dell’Asrem riporta dati meno preoccupanti, rispetto agli ultimi giorni. Intanto c’è la buona notizia che riguarda i decessi: nessuna vittima, dopo l’escalation di morti riconducibili al Covid. Sono 7 i ricoveri, di cui 5 in Malattie infettive, uno in Terapia sub intensiva del Cardarelli, uno in Intensiva del Neuromed. 5 i pazienti trasferiti all’interno delle strutture sanitarie molisane, mentre un altro paziente è stato trasferito, con un elicottero dell’Aeronautica Militare dall’ospedale Cardarelli al Covid hub di Casalpalocco, a Roma.

Anche il numero dei positivi è in calo: 64 su 767 tamponi processati, con il tasso di positività che si attesta sull’8%.

Solo Termoli registra un numero ancora elevato, nonostante sia zona rossa: 20 positivi. Negli altri comuni interessati dal Covid numeri che vanno da uno a quattro casi. A Campobasso 4 nuovi positivi. E poi ci sono 75 guariti, dei quali 14 a Termoli, 6 nel capoluogo di regione. Si allenta la pressione sul Cardarelli, dove attualmente i ricoverati sono 80 di cui 66 in Malattie infettive e 14 in Terapia intensiva. 15 i pazienti ricoverati al San Timoteo di Termoli, 11 al Gemelli Molise e 3 al Neuromed. Gli attualmente positivi sono 1766, 349 le vittime, dall’inizio della pandemia, mentre le persone guarite, in totale sono 8438.