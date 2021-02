30 second read

30 second read

30 second read

E’ ufficiale: Molise in zona rossa, lo ha annunciato il Ministero della Salute

Share on Twitter

Share on Facebook

“La regione Molise ci ha contattato e ha espresso la volonta’ di andare in zona rossa e in questi casi non possiamo che accogliere tale richiesta”. Lo ha detto il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, alla conferenza stampa al ministero della Salute.