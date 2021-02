Il nuovo bollettino dell’Asrem porta a due le positività accertate nel Comune di Pescopennataro a cui vanno aggiunte le ulteriori positività riscontrate da test rapidi ed in attesa di tampone molecolare.

Preoccupata la sindaca di Pescopennataro, Carmen Carfagna, che riferisce: «Siamo vicini a tutte queste persone con tutto il nostro affetto e auguriamo loro una pronta guarigione. Ma a questo punto deve essere chiaro a tutti noi che non è il caso di sottovalutare la situazione. E’ necessario rispettare le regole: distanziamento sociale, corretto utilizzo della mascherina, igienizzazione frequente delle mani e degli ambienti.

Restiamo nel nostro nucleo familiare, tra conviventi, evitando comportamenti a rischio, visite, feste, cene e assembramenti di qualunque genere.

Non usciamo di casa se abbiamo sintomi influenzali, o ne hanno i nostri conviventi, ma contattiamo immediatamente il medico.

L’età media dei contagi a Pescopennataro ci conferma che il virus è pericoloso anche per i giovani e giovanissimi, figuriamoci per le persone anziane. Dobbiamo pertanto evitare comportamenti superficiali e irresponsabili che potrebbero mettere a rischio la salute di tutti.

Il Comune sta monitorando la situazione e non esisterà a prendere provvedimenti restrittivi laddove la situazione stessa dovesse degenerare, ma il rispetto delle regole di prevenzione e i comportamenti responsabili da parte di tutti rimangono, ancora, l’unica arma per fronteggiare al meglio il diffondersi dell’epidemia. In attesa della campagna vaccinale. Esporre ad ulteriori rischi la nostra comunità è un lusso che non possiamo permetterci».