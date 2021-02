Al 22 febbraio 2021 Molise, Marche, Bolzano e Umbria fanno registrare la più elevata pressione per tasso di saturazione sia in area non critica sia in terapia intensiva a livello nazionale. È quanto emerge dal 41esimo instant report di Altems, Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi sanitari dell’Università Cattolica, Altems. Le restanti Regioni, ad eccezione del Friuli Venezia Giulia, Trento, Lombardia e Abruzzo (quarto quadrante) non sono a rischio di sovraccarico in nessuna delle due aree oggetto di valutazione, posizionandosi, quindi, nel terzo quadrante.

Nell’ultima settimana il dato più elevato si registra in Molise pari a 10,28 x 1.000 e in Liguria pari a 7,83 x 1.000, nonostante siano ben lontani dal valore massimo registrato a marzo; la letalità grezza apparente, a livello nazionale, è pari al 3,85 per 1.000 (in aumento rispetto alla scorsa settimana analizzata 3,76 x 1.000). È quanto emerge dal 41esimo instant report di Altems, Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi sanitari dell’Università Cattolica. Nell’ultima settimana, la mortalità grezza apparente, a livello nazionale, è pari a 3,05% (stabile rispetto alla scorsa settimana analizzata 3,07%). L’Umbria è di poco sotto il valore soglia registrando una mortalità grezza pari a 8,16%, seguita da Bolzano a 7,89% e dal Molise a 7,32%.