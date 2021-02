Campobasso, a Palazzo San Giorgio bandiera a mezz’asta come vicinanza a chi soffre per il Covid

L’Amministrazione comunale di Campobasso ha voluto accogliere l’appello che nei giorni scorsi il gruppo “Qui si muore – SOS Molise” ha indirizzato a tutti i Comuni della regione affinché, il 26 febbraio, potessero ricordare le tante vittime che la pandemia sta procurando in Molise e testimoniare solidarietà alle comunità locali che si ritrovano ad affrontare un’emergenza sanitaria sempre più complicata.

Per far ciò, il Comune di Campobasso ha così deciso di esporre, per tutta la giornata di oggi, venerdì 26 febbraio, la bandiera a mezz’asta sul balcone di Palazzo San Giorgio.

Un atto simbolico per dimostrare vicinanza e solidarietà a tutti coloro che hanno dovuto affrontare e stanno ancora affrontando, in ogni luogo della nostra regione, sofferenze di ogni genere scaturite proprio dalla pandemia, ma anche un modo per auspicare, da parte dell’Amministrazione del capoluogo di regione, un’unione d’intenti sempre più forte per far fronte all’emergenza sanitaria in corso.