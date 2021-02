Il Circolo La Nebbia Cus Molise si rinforza. Alla corte di Marco Sanginario arrivano Marcio Antonio Zancanaro e Gaspar Batiz.Zancanaro classe 1980, centrale difensivo, non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Brasiliano con esperienza da vendere e con alle spalle tante promozioni in serie A (l’ultima in ordine di tempo con il Signor Prestito targato Fausto Scarpitti nella stagione 2018/2019), arriva nel capoluogo di regione con l’intenzione di mettere a disposizione del gruppo le sue qualità e togliersi in rossoblù delle belle soddisfazioni. L’ex capitano del Signor Prestito Cmb nel corso di questa stagione ha vestito le maglie di Bernalda prima e Viggiano poi, ora è pronto a tuffarsi in questa nuova esperienza. La società del capoluogo di regione grazie alla sua credibilità e alla bontà del progetto, lo ha strappato ad un’agguerrita concorrenza visto che su di lui avevano messo gli occhi tante società, da nord a sud: Giovinazzo, Messina, Prato e Mantova che ha fatto un tentativo per riportarlo in serie A. Alla fine l’ex calcettista dello Spoleto ha detto sì al Circolo La Nebbia Cus Molise ed è pronto a dimostrare, semmai ce ne fosse bisogno, il suo grande valore.



Da un senior di esperienza, ad un giovane sul quale mister Sanginario ha voluto scommettere, il passo è breve. Ed ecco che in rossoblù è arrivato anche il classe 1999 Gaspar Batiz. Anche lui come il neo compagno di squadra arriva dal Sudamerica e più precisamente dall’Argentina. Nella terra di origine si è messo in mostra con la maglia del Jockey Club Mendoza insieme a Gonzalo Pires e all’ex portiere del Cln Cus Molise Juan De Lucia. Un giovane che sicuramente nel nostro campionato potrà fare strada seguendo le indicazioni del tecnico che lo ha fortemente voluto in Molise. Ha già esordito sabato scorso in rossoblù ed è pronto a mettersi in mostra per contribuire, insieme ai compagni di squadra, a portare il più in alto possibile il Cln Cus Molise. La società molisana ringrazia per la buona riuscita dell’operazione la BuenRome Futbol Agency nella persona di Franco Ceracchi.