Turno numero 22 nel massimo torneo di futsal. L’Acqua e Sapone cerca il riscatto in casa del fanalino di coda Genova. I pescaresi di Scarpitti, a sorpresa, hanno perso il recupero giocato martedì, in casa contro il Real San Giuseppe. I campani si sono imposti per 6 a 5 in casa della capolista, occasione fallita per i neroazzurri, dunque, per allungare in classifica. Il Pesaro resta a meno 1 a parità di gare giocate. Domani vietato fallire, in terra ligure, Lukaian e compagni hanno il compito di portare a casa il successo per confermarsi in vetta. Sfida interna per la seconda della classe Pesaro contro il Meta Catania, mentre la Feldi Eboli, dopo il successo di Mantova, ottenuto anche grazie alla marcatura del campobassano Umberto Caruso, riceve il Matera, per una sfida dal sapore play off.

Nel torneo di serie B, i rossoblu di mister Cavaliere, sono attesi da una doppia sfida con il Futsal Bitonto. Domani in terra pugliese, martedì, nel recupero del girone d’andata, a Campobasso. Chaminade reduce dalla doppia sconfitta contro il Molfetta e dallo stop inflitto dal Torremaggiore nel recupero giocato martedì. Ultimo posto in classifica per i rossoblu, superati dallo Sporting Venafro che ha vinto il recupero contro il Barletta. Nonostante le difficoltà di una rosa giovane e alle prime armi in un campionato nazionale, la Chaminade ha bisogno di svolta decisa per evitare la retrocessione. Serve un successo per infondere fiducia nella squadra, i giovani rossoblu sono in crescita, sia a livello di prestazioni sia come tenuta nei 40 minuti di gioco effettivi. L’ultimo step sono i tre punti, l’auspicio è che possa arrivare la prima gioia proprio in queste due sfide contro i pugliesi.