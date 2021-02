Storia di Adelina, l’anziana che a 101 anni ha sconfitto il Covid

Si chiama Adelina Fratianni, tra pochi giorni compirà 101 anni e da poche ore ha definitivamente sconfitto il covid. E’ una storia di speranza quella di questa anziana ospite della casa alloggio “L’Abbraccio” di Ferrazzano, specializzata nel prendersi cura di malati di alzaimer. Nicoletta Cucoro è la responsabile della struttura. Ci accoglie davanti alla struttura nel centro storico e ci racconta di come Adelina ha battuto il virus. Agli operatori di questa struttura è arrivato il ringraziamento di Anna Maria Valerio, la nipote di Adelina. Il centro per anziani di Ferrazzano proprio in queste ore sta uscendo da una emergenza durata due mesi, da quando l’11 gennaio il Covid è entrato nella struttura e ha contagiato tutti, anziani e operatori. Da allora gli operatori non sono più usciti, ora sono provati e la responsabile non riesce a trattenere l’emzione ringraziando tutti i suoi collaboratori. Il momento più duro di questi due mesi per loro è stata la morte di una delle ospiti della struttura.