Pozzilli e Rionero Sannitico, nuove chiusure per la scuola

Preoccupazione dei sindaci nei cui comuni sono stati accertati dei nuovi casi di positività al Covid 19. Il sindaco di Pozzilli Stefania Passarelli riferisce:

“Nel tardo pomeriggio di ieri sono stata informata da un assistente sociale della sua positività e delle famiglie che aveva in assistenza a Pozzilli. Da subito mi sono attivata ed ho disposto il tampone ad una famiglia straniera e come prevedibile, due genitori sono positivi e i bambini negativi, almeno per il momento. Trattandosi di alunni che utilizzano lo scuolabus, corre l’obbligo di chiudere, in via precauzionale, le scuole di ogni ordine e grado. Pertanto oggi disporrò l’ordinanza di chiusura delle scuole dal 25 febbraio e fino al 3 marzo 2021 compreso.

Oggi stesso firmerò anche l’ordinanza di chiusura del parco giochi, l’assembramento di questi giorni lascia presagire ulteriori possibili contagi.

In Molise la situazione è delicata, abbiamo un boom di casi variante inglese e gli ospedali sono in crisi.

Invito i genitori a giocare con i propri figli all’interno delle proprie abitazioni o con una passeggiata in campagna e/o montagna e ad osservare scrupolosamente le disposizioni di prevenzione del contagio.

I due genitori non stanno molto bene ma sono monitorati. Abbiamo predisposto l’acquisto dei medicinali, la spesa a domicilio e l’assistenza del servizio di Protezione Civile”.

Situazione analoga a Rionero Sannitico dove, dopo la chiusura del fine settimana, il sindaco Palmerino D’Amico ha prorogato, in via precauzionale, la chiusura del locale plesso fino a sabato 27 incluso.