L’ospedale da campo è pronto: sopralluogo di Giustini e Florenzano

L’ospedale da campo davanti al San Timoteo è pronto, questione di ore e i primi pazienti no Covid dovrebbero essere trasferiti nelle 3 tende pneumatiche allestite dalla Croce Rossa. Già nel pomeriggio a disposizione una prima parte del personale paramedico.

A Termoli sono arrivati questa mattina il direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano, il commissario alla sanità molisana Angelo Giustini e il responsabile della Protezione Civile regionale Manuel Brasiello. Il basso Molise è in piena emergenza e non c’è più un secondo da perdere. Nell’ospedale da campo ci sono 24 posti letto e una tenda sarà destinata al personale sanitario.

Da più fronti il grido d’allarme sulle terapie intensive, sui posti letto da garantire a chi lotta ogni giorno contro questo virus maledetto. Il direttore Florenzano ha ricordato l’accordo con Neuromed sottoscritto da Giustini per 12 terapie tra subintensive e subintensive.

A tal proposito è stata individuata un’area all’uscita del San Timoteo per la realizzazione di moduli di terapia intensiva con 10 posti letto, si tratta di un’area facilmente collabile al Pronto Soccorso, i lavori sono già iniziati, l’ultimazione è prevista per il 12 marzo.

Non è affatto tramontata la proposta approvata dal Ministero di utilizzare il Vietri di Larino come centro Covid. Parola sia del commissario Giustini che del direttore Asrem Florenzano.

Al San Timoteo 10 sono i pazienti in ventilazione assistita, nella cosiddetta area subintensiva e 11 sono ricoverati al quarto piano con sintomi meno gravi.

La carenza di personale resta un problema cronico, mai come in questo momento un aiuto extraregionale potrebbe essere determinante, c’è l’impegno di Giustini a far arrivare a breve in Molise anche una ventina di medici venezuelani