Isernia, ZTL nell’area del nuovo Polo scolastico in via Umbria: attiva dal primo marzo

Partirà il prossimo primo marzo la ZTL (Zona a Traffico Limitato) nell’area del nuovo Polo scolastico di via Umbria, ossia nella strada attualmente priva di denominazione che va dall’intersezione di via Libero Testa e via Umbria (nei pressi d’una pasticceria) fino all’incrocio situato di fronte all’Agenzia delle Entrate, transitando davanti all’edificio del Polo scolastico.

«Tale Zona a Traffico Limitato – ha dichiarato il sindaco Giacomo d’Apollonio – sarà attiva dalle ore 6 alle ore 14, ogni giorno della settimana, eccetto i festivi, secondo la segnaletica stradale che è in corso di installazione. All’interno della ZTL sarà consentito solo il transito e la sosta ai mezzi di trasporto alunni, ai veicoli delle forze dell’ordine, a quelli di emergenza e soccorso, agli automezzi del Comune in servizio di pubblica utilità, nonché a quelli delle persone con limitate o impedite capacità motorie e ad eventuali altri automezzi autorizzati».

E’ stato altresì istituito il divieto di sosta nell’intera area del nuovo Polo scolastico, dalle ore 6 alle 15 di ogni giorno della settimana, festivi esclusi, secondo l’apposizione di specifica segnaletica stradale.

«A seguito di numerose segnalazioni da parte dei genitori degli alunni, – ha dichiarato l’assessore all’istruzione Eugenio Kniahynicki – la giunta comunale ha ritenuto necessario disporre misure volte alla salvaguardia della loro incolumità, soprattutto nei momenti di entrata e di uscita dalle scuole del Polo, eliminando drasticamente il traffico veicolare in quell’area. Per tale motivo si è deciso di istituire, in via sperimentale, una Zona a Traffico Limitato in orario diurno, in modo da consentire una maggiore fruibilità e percorribilità in sicurezza da parte dei pedoni, liberandola dal traffico motorizzato».