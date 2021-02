Covid, arrivata la relazione: gli ispettori del Ministero ‘bocciano’ il Vietri

46 second read

Il Vietri di Larino non sarebbe adeguato ad ospitare il centro Covid: ci sarebbe scritto questo nella relazione degli ispettori del Ministero della Salute che qualche settimana fa hanno visitato le strutture sanitarie molisane, concentrandosi in modo particolare sui percorsi attivati o attivabili per il contrasto alla pandemia da Covid.

Avrebbero prodotto una sorta di dossier evidenziando le carenze che l’ospedale di Larino avrebbe anche per eventuali altri utilizzi.